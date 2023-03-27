برلماني: قرارات مجلس الأمناء خير رد على المشككين في جدية الحوار الوطنى

أشاد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بالقرارات التي أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه أمس الأحد، قائلا: إنها تلبي متطلبات المصريين تأتي في توقيت مهم تمر به الدولة جراء التأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت عريبي، في بيان له، إلى أن هذا الحوار يعلق عليه المواطنين آمال وطموحات عديدة في تقديم حلول عاجلة يمكن من خلالها التخفيف على كاهلهم، ووضع روشتة علاج لكافة المعوقات والتحديات التي تواجههم، مشيرا إلى أن بدء الحوار خير رد على كافة المشككين المغرضين الذين يحاولون النيل من أهداف وأهمية الحوار الوطني.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على مشاركة جميع القوى السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، وفتح المجال أمام الجميع لإبداء الآراء والمقترحات الخاصة بكل ملف من ملفات المحاور الثلاثة الموضوعة على أجندة الحوار الوطني، دون إقصاء لأحد، أو استبعاد وجهة نظر معينة، مما يعطي انطباع أساسي بوجود حياة سياسية سليمة قائمة على الاستماع للرأي والرأي الآخر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الأمناء في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، يؤكد أن مجلس الأمناء حمل لواء كافة القوى السياسية ويحاول الاصطفاف بجانب كافة الأطياف من أجل تحقيق المصلحة العامة .