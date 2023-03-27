مطبخ المصرية.. برنامج تدريب للقومى للمرأة لتدريب سيدات قرى حياة كريمة ببنى سويف

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف برئاسة نرمين محمود مقرر فرع المجلس بالمحافظة برنامج تدريبي يهدف الى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبري واعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت عنوان " مطبخ المصرية"وذلك بقري حياة كريمة .

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف أن البرنامج استهدف تدريب سيدات قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمركز ناصر وهى قرة طحابوش ،بنى عدى ،الرياض ،بهبشين ،بنى زايد دلاص الزيتون ، اشمنت بإجمالي 120 مستهدفة لكل قريه .

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب ، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد احد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب واعداد و تجهيز الاغذية للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ