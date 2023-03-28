لقاء الحسم.. شوبير يعلن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عن موعد مباراة بيراميدز والأهلي في نهائي كأس مصر .

ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، “ ‏رسمياً - تحديد يوم 10 أبريل المقبل موعداً لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر الساعة 9:15 م علي ستاد القاهرة”.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع نظيره الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة، بينما يستضيف صن داونز فريق القطن الكاميروني في الجولة ذاتها بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد حدد في وقت سابق إقامة المباراة الأخيرة بدور المجموعات بين الأهلي والهلال السوداني، يوم الجمعة 31 مارس الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وطالب النادي الأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بإقامة اللقاء يوم 1 أبريل القادم، بدلًا من 31 مارس الجاري