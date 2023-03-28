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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جميل عفيفي: المواطن يشارك في الحوار الوطني ويرى جميع المقترحات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن المواطن المصري يشارك في الحوار الوطني ويري جميع المقترحات التي يتم تنفيذها من قبل مجلس الأمناء.

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برلماني: استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائي تعكس جدية التعامل مع الحوار الوطني

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برلمانية: استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطني لقي ارتياحا لدي الشارع السياسي المصري

وأضاف "جميل عفيفي" خلال مداخلة هاتفية علي قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطني منذ بداية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له هو بمثابة البوابة للدخول الي الجمهورية الجديدة التي تسع كافة أطياف المجتمع المصري وجميع الآراء الخاصة بهم ولم يتم نبذ أي فريق.

وتابع جميل عفيفي، أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تجاه الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الرئيس يتابع باستمرار جلسات الحوار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المصري المواطن المصري قناة إكسترا نيوز الجمهورية الجديدة جميل عفيفى أطياف المجتمع المصري الحوار الوطني

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