جميل عفيفي: المواطن يشارك في الحوار الوطني ويرى جميع المقترحات

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن المواطن المصري يشارك في الحوار الوطني ويري جميع المقترحات التي يتم تنفيذها من قبل مجلس الأمناء.

وأضاف "جميل عفيفي" خلال مداخلة هاتفية علي قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطني منذ بداية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له هو بمثابة البوابة للدخول الي الجمهورية الجديدة التي تسع كافة أطياف المجتمع المصري وجميع الآراء الخاصة بهم ولم يتم نبذ أي فريق.

وتابع جميل عفيفي، أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تجاه الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الرئيس يتابع باستمرار جلسات الحوار.