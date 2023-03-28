برلمانية: استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطني لقي ارتياحا لدي الشارع السياسي المصري

أشادت النائبة امال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدة أن ذلك يدل على استمرار نهج الدولة في التعامل بنزاهة وشفافية مع المواطنين.



وأضافت امال رزق الله، خلال بيان لها اليوم، أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت فى إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصرى فى الحوار ومناقشة كافة القضايا والملفات فى كل المجالات، وطرح رؤى وأفكار وأطروحات وحلول قابلة للتنفيذ، كما أن قرار مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائى خطوة إيجابية، خاصة أن السلطة القضائية تعزز الثقة الدائمة للمصريين فى العملية الإنتخابية.



وأشارت النائبة آمال رزق الله، إلي أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترح الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية لقي إرتياحا لدي الشارع السياسي المصري، مشيرة إلى أن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات.



وتابعت النائبة: كما أن المقترحات المقدمة للحوار الوطنى جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، وهذا يؤكد أن الحوار محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.