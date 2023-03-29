بفستان ناعم.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وارتدت لجين عمران ، فستان متوسط الطول بأكمام واسعة ومتصلة بالفستان باللون الرمادي، وبنهايات من الريش باللون اللبنيويتوسط الفستان حزام بنفس اللون، مع أختيار حذاء لامع وحقيبة من الجلد بنفس لون الفستان، وهو ما أبرز من رقة وأناقة إطلالتها.

وتركت لجين عمران خصلات شعرها منسدلة على ظهرها واكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

لجين عمران

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.



ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، واختارت قرطين واسورة وكولية باللون الفضي والازرق ، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.