بإطلالة كلاسيكية.. لجين عمران تخطف الأنظار على إنستجرام |شاهد

تألقت الإعلامية السعودية لجين عمران خلال حضورها إحدى المناسبات، وقامت بمشاركة الصور والفيديوهات مع متابعيها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وارتدت لجين عمران فستانًا متوسط الطول باللون الأسود وبأكمام طويلة ومزين بقشر السمكة باللون الفضي ، وهو ما أبرز من رقة وأناقة إطلالتها.

ورفعت لجين عمران خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

لجين عمران

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

لجين عمران



ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، واختارت قرطين وخواتم ناعمة باللون الفضي ، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.