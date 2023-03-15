بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

خضعت عارضة الأزياء جيجي حديد لجلسة تصوير جديدة، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

تفاصيل إطلالة جيجي حديد

وظهرت جيجي حديد بفستان طويل باللون الأحمر الناري من الستان وبتصميم مميز من الأكتاف ومنطقة الصدر، وبأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رشاقتها.

وتركت جيجي حديد خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

جيجي حديد

وأكملت جيجي حديد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة والماسكرا والكحل باللون البني، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

جيجي حديد



واختارت جيجي حديد ارتداء الأكسسورات اللافتة، حيث اختارت كوليه وخاتم وقرطين من نفس الطقم باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.