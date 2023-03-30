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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السلات .. كباب أهالى حلايب وشلاتين والطبق الرئيسي على الفطار

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أهالي منطقة حلايب وشلاتين يحافظون على تقاليدهم وعاداتهم خلال شهر رمضان، حيث تتميز وجبة الإفطار الرئيسية بوجود طبق خاص يدعى "السلات"، ويعتبر هذا الطبق جزءاً لا يتجزأ من تراث المنطقة. 

يتم تحضير السلات من لحوم الضأن والماعز التي يتم تربيتها من قبل معظم سكان المنطقة، ويتم اختيار أغنام كثيفة اللحم وذبحها وسلخها وفصل اللحم عن العظم. 

يتم تجهيز السلات بنفس طريقة تجهيز الكباب في المطاعم الحديثة، وذلك عن طريق وضع اللحم على أحجار الجرانيت والصوان والبازلت للطهي، ويتم عملية الطهي بواسطة الفحم المشتعل وقطع الأخشاب في وقت يتراوح ما بين 40 دقيقة وساعة. 

تحرص الأسر في المنطقة على امتلاك موقد للشوي وتخزين كمية من الفحم والأخشاب لتحضير وجبة السلات، وتعتبر هذه الوجبة خالية من الدهون بسبب طريقة إعدادها. 

كل شيخ قبيلة يقوم بإعداد مائدة إفطار لمشايخ وأبناء المنطقة، بالإضافة لمائدة أخرى لأبناء المنطقة لا تقل فى محتواها عن مائدة إفطار المشايخ. 

تحافظ هذه القبائل التي تسكن منطقة حلايب والشلاتين والتجمعات البدوية على عاداتها وتقاليدها الخاصة في المشروبات والطعام خلال الشهر الكريم، وتحتوي موائدهم على عدة مأكولات ومشروبات بعينها.

الشلاتين رمضان شلاتين شهر رمضان حلايب وشلاتين

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