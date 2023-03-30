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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي جمعة يعلن الفائز السابع بمسابقة "فوق كل ذي علم عليم" برعاية مؤسسة أبو العينين

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز السابع في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، وهو علام محمد عبدالحافظ عمران من محافظة القاهرة.


وقال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، إنّ سؤال الحلقة السابقة هو: « «ما اسم المدينة التي تبعد عن القدس 65  كيلومترًا واهتم بها صلاح الدين الأيوبي كثيرًا وكان بها رأس سيدنا الحسين؟».

 

ترعاها مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية


وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الإجابة الصحيحة هي مدينة عسقلان.
واختتم بالإشارة إلى أن الفائز في الحلقة السابعة من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة؛ سيحصل على 10 آلاف جنيه؛ حيث أن المسابقة ترعاها مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.
 

مفتى الجمهورية هيئة كبار العلماء الدكتور علي جمعة محافظة القاهرة قناة صدي البلد

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