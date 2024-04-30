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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البلوجر كيرو فوزي يكشف عن عمله خارج السوشيال ميديا |فيديو

كيرو فوزي
كيرو فوزي

قال  كيرو فوزي صانع محتوى ، إنه بدأ العمل في مجال "السوشيال ميديا منذ عام 2017، مؤكداً أنه يحاول دائماً تقديم محتوى عن ما يحبه و يهتم به جمهوره.

 

وأضاف "كيرو فوزي" خلال لقائه في برنامج "جو هيلثي" تقديم الدكتورة حنان الحسيني، المذاع عبر فضائية صدى البلد "، أنه يعمل "Sales Manager" في أحدى الشركات الكبرى، بالإضافة إلى مشروعاته الخاصة به مثل: "الكافيهات".

 

وتابع:"هذا عملي خارج مجال السوشيال ميديا، و هو أهم بالنسبة لي ، و السوشيال ميديا بالنسبالي نعمة كبيرة من ربنا، لأن كل الناس بتشوفي تسلم عليا في الشارع"

كيرو فوزي السوشيال ميديا الكافيهات Sales Manager الشارع

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