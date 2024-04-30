البلوجر كيرو فوزي يكشف عن عمله خارج السوشيال ميديا |فيديو

قال كيرو فوزي صانع محتوى ، إنه بدأ العمل في مجال "السوشيال ميديا منذ عام 2017، مؤكداً أنه يحاول دائماً تقديم محتوى عن ما يحبه و يهتم به جمهوره.

وأضاف "كيرو فوزي" خلال لقائه في برنامج "جو هيلثي" تقديم الدكتورة حنان الحسيني، المذاع عبر فضائية صدى البلد "، أنه يعمل "Sales Manager" في أحدى الشركات الكبرى، بالإضافة إلى مشروعاته الخاصة به مثل: "الكافيهات".

وتابع:"هذا عملي خارج مجال السوشيال ميديا، و هو أهم بالنسبة لي ، و السوشيال ميديا بالنسبالي نعمة كبيرة من ربنا، لأن كل الناس بتشوفي تسلم عليا في الشارع"