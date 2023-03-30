عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطعوه 15 حتة.. الإعدام للأشقاء الأربعة لقتلهم زوج أختهم بالجيزة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف، وهاني أحمد حمودة، بالإعداء شنقا بحق 4 أشقاء بعد ورود تقرير فضيلة المفتي في الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل زوج شقيقتهم في الجيزة وتقطيع جثته لـ 15 قطعة وإلقائها في أماكن متفرقة.


وفور صدور الحكم صرخ المتهمون داخل قفص الاتهام قائلين:" متقولوش لأمنا هتموت فيها.. قوليلها اتسجنا 3 سنين بس، وإحنا راضيين بحكم ربنا.. وربنا يتولانا".

وكانت قد أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، 4 أشقاء إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل زوج شقيقتهم في الجيزة وحملت القضية رقم ١٢٧٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين مثلوا بجثة المجني عليه انتقامًا منه لمعايرته شقيقتهم بشرفها بعد فترة قليلة من زواجهما حيث عايرها بأن أسرتها تركتها له دون عقد زواج رسمي بسبب عدم حمله بطاقة شخصية.

ويواجه المتهمون «رفاعي. ر»، 33 سنة، بائع متجول، «مصطفی. ر»، 21 سنة، عامل، «محمد. ر»، 27 سنة، قهوجي، «أحمد. ر»، 25 سنة، قهوجي تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه «محمود. م»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه لخلافات استعرت بينهم وانهال المتهمون على المجني عليه طعنًا ونحروه بأسلحة بيضاء ممثلين بجسده لأجزاء فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، فقال أحدهم إن علاقة صداقة جمعت بين المجني عليه والمتهم الأول لمدة 10 سنوات تعاطيا فيها المخدرات معًا، ولقوة علاقتهما تقدم الأول لخطبة شقيقته «منار. ر»، وبعرض الأمر على أهليتها وافقوه جميعًا ولكن ليس خطبة بل زواجًا، وأثناء تحريرهم العقد الشرعي للزواج فوجئوا بعدم وجود بطاقة رقم قومي للمجني عليه، بما يعني عدم إتمام الزيجة، وعلل لهم ذلك بوجود حكم غيابي صادر قبله في جناية سلاح بمحافظة الفيوم.

كما أن المتهمين وافقوا على إتمام الزيجة ومن غير عقد شرعي وعاشرها المجني عليه معاشرة الأزواج، ولكنه في أعقاب زواجهما انهال عليها سبًّا وضربًا وأهانها بأهلها وأنهم تركوها له دون ورقة رسمية تثبت زيجتهما، فقصت إهانتها على والدها الذي أخبر بدوره أنجاله المتهمين الذين تملكهم الغضب مما تعرضوا له من إهانات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين استدرجوا زوج شقيقتهم الذي يعتبر صديق لأحدهم منذ أكثر من 10 سنوات بحجة "قعدة أنس" تعاطوا فيها المواد المخدرة بشراهة وشربوا الخمور حتى فقد زوج شقيقتهم اتزانه فجردوه من ملابسه وألبسوه "قميص نوم حريمي" وصوروه به كنوع من كسر النفس بسبب معايرته لشقيقتهم ثم انهالوا عليه طعنا في أنحاء متفرقة من جسده وتركوه ينازع الموت لمدة قاربت الـ 9 ساعات حتى قرروا أخيرا إنهاء حياته فمسك أحدهم رقبته وقام آخر بنحره كالذبيحة وشقوا بطنه خلال تقطيع جثته لأشلاء وحمل أحد المتهمين "الكبد" والتهم جزءًا منه ثم لفظه على الأرض كي يشفي غليله من اعتقادهم بأن المتهم وضع سمعتهم في الأرض بما نعت به شقيقتهم. 
  
وتفاجأت  الزوجة يوم الواقعة بحضور زوجها المجني عليه لمسكن أهليتها وأخذ الأخير رفقة المتهمين من الأول حتى الرابع في تناول المشروبات الكحولية والمخدرة – كعادتهم، وبعد فترة زمنية تناهى لسمعها صوت استغاثة زوجها يطالب أشقائها برحمته والابتعاد عنه ولما تبينت أمره نهروها، وعقب فترة صعد لها شقيقها المتهم "أ.ر" وأعلمها بقتلهم زوجها وتناهى لسمعها حينها صوت شقيقها المتهم "ر.ر" أنه سيقتلها إن لم يكن هناك عقد شرعي لزواجها فآثرت الهرب خوفًا منهم.

المخدرات فضيلة المفتي علاقة صداقة تهمة القتل قتل العمد قتل زوج شقيقته مواد المخدرة 4 أشقاء تقطيع جثته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

السجن المشدد 20 سنة عقوبة ختان الإناث إذا أفضى الفعل عن الموت

موضوعات متعلقة

تجديد حبس صاحب مصنع لإنتاجه منشطات مجهولة المصدر بدار السلام

تجديد حبس 4 أشخاص سرقوا مبالغ مالية من مندوب شركة

رش خرطوش.. تفاصيل مثيرة في إطلاق شخص الرصاص على جاره بعين شمس

قرار جديد من جهات التحقيق.. تفاصيل طعن عاطل لصديقه بسلاح أبيض بالمرج

حبس تاجري هيروين في القاهرة

معاهم كيلو حشيش.. حبس تاجري مخدرات بالقاهرة

حبس تاجر ألعاب نارية لحيازته مليون قطعة في الجمالية

عبر فيس بوك.. تفاصيل سقوط مندوب مبيعات يروج لـ منشطات محظورة

ترشيحاتنا

الكتلة القطبية تسيطر| مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أدعية مستجابة يوم الجمعة في رمضان

مدمر أمريكا.. إعلان صادم من التلفزيون الروسي الحكومي بشأن ترامب

منة فضالي: ياسمين صبري موديل حلوة بس ممثلة ضعيفة ولازم تشتغل على نفسها

متصلة: كيف أتوب من الزنا؟.. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية

تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بعد قرار الرئيس بإعادته من مالطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان في التجمع حاجة تانية.. موقف طريف لشاب وقت الإفطار| فيديو

سهل وغير مكلف .. طريقة عمل الجلاش الحلو

بطل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا 4 مرات|مدرب عالمي على رادار منتخب السعودية..من هو؟

إكس لانس الحلقة 8.. محمد سعد يلقن ويزو علقة

فيديو

أبرز قرارات البنك المركزي اليوم.. فيديو

رواتب تصل لـ 6000 جنيه.. شروط وتفاصيل فرص عمل جديدة.. فيديو

اللي هتجوزه لازم جيبه يكون مليان.. منة فضالي تكشف أسرارا لأول مرة

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل وحدات سكن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ