عمال هيئة نظافة وتجميل الجيزة يشاركون بقوة في انتخابات الشيوخ| صور

رصدت غرفة العمليات المركزية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مشاركة جموع الطبقة العاملة بكافة مواقع الإنتاج وبشكل منظم في الاستحقاق السياسي لانتخاب من يمثلهم بمجلس الشيوخ.

وأكد بيان للغرفة أن المشاركة في عملية التصويت تؤكد حرص العمال على القيام بدورهم الوطني، والذي يثبت للعالم كله أن مصر قادره على استكمال مؤسساتها الدستورية والتشريعية مهما كانت التحديات والتهديدات بفضل قوة وتماسك الشعب واصطفافه خلف قيادته السياسية.

وقال مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية لهيئة نظافة وتجميل الجيزة عضو مجلس إدارة نقابة الخدمات، إن مشاركة العمال في انتخابات الشيوخ مسئولية وطنية وهي فرصة حقيقية للطبقة العاملة لتأكيد دورها الأساسي فى بناء مصر الحديثة.

وأضاف أن إقبال عمال هيئة نظافة وتجميل الجيزة برئاسة لواء محمد الضبيعي، الذي حرص على توفير كافة اللوجستيات لتسهيل عملية المشاركة في التصويت بالانتخابات، أضفت جوا من الدبمقراطبة التي تنعم بها الدولة المصرية.

وأشار نائب رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيري، إلى أن التمثيل المشرف لعمال مصر أمام صناديق الاقتراع واصطفافهم يؤكد دورهم الفاعل في صناعة غد أفضل، مشددا على أعضاء الغرف الفرعية المنبثقة من الرئيسية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للناخبين وتذليل كافة العقبات وصولا للجان للإدلاء بأصوات العمال في سهولة ويسر.