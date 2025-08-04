فوسفات مصر: مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك باستثمارات 32 مليار جنيه

أعلنت شركة فوسفات مصر بالوادى الجديد، أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك، الذي يجرى تنفيذه داخل موقع الشركة بهضبة أبو طرطور، باعتباره مشروعاً استراتيجياً يمثل قيمة مضافة حقيقية لاستغلال خام الفوسفات محليًا، كما يجسد التعاون بين الوزارة ومحافظة الوادي الجديد، والذي تبلغ استثماراته حوالي 640 مليون دولار، بما يعادل 32 مليار جنيه مصرى وهو ما سيخلق فرص عمل عديدة لشباب المحافظة، مع التركيز على إنشاء مركز تدريب متخصص لتطوير كفاءة العاملين في القطاع.

وشدد المهندس محمد عبد العظيم، على أن وزير البترول المهندس كريم بدوى شدد فى زيارته لموقع المشروع مؤخرا، على أهمية التزام شركات التعدين بإجراءات السلامة المهنية، خاصة في بيئة العمل التي تتطلب يقظة مستمرة، تطوير منظومة العمل التعدينية وجاءت زيارة الوزير في سياق العمل الحكومي التكاملي الذي أدى إلى قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة .