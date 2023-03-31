نيقولا معوض يحتفل مع أبطال His Only Son بالعرض العالمي الأول | شاهد

احتفل الممثل اللبناني نيقولا معوض بالعرض العالمي الأول، لفيلمه His Only Son مع أبطاله في أمريكا، وشارك صور من الحدث لمتابعيه عبر انستجرام.

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وظهر نيقولا معوض برفقة أبطال فيلمه الجديد His Only Son، ببدلة بينك، والتقط الصور سويا على السجادة الحمراء للعرض الخاص.

يجسد نيقولا معوض في الفيلم شخصية "سيدنا إبراهيم"، وتم اختياره من بين أكثر من 1700 ممثل لتجسيد دور النبى إبراهيم بالفيلم الأميركي الروائي الطويل وهو من كتابة وإخراج ديفيد هيلينج.

وكان من المقرر عرض العالمي الأول بـ 2020 ومشاركته في عدة مهرجانات عالمية ولكنه تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.

شارك نيقولا معوض مؤخرا في بطولة مسلسل الثمن مع باسل الخياط، رزان جمال، وهو للمخرج فكرت قاضي، كما انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل دهب مع النجم الأميركي جيمس فرانكو والذي سيعرض خلال عام 2023.