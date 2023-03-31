"دور الإعلام في التوعية الصحية" دورة تدريبية بدمياط

قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بدمياط بإشراف الدكتورة مروة صالح بتنظيم دورات تدريبية لأعضاء فريق الاعلام والتربية السكانية بالوحدات الصحية و مراكز طب الأسرة من الأطباء و الصيادلة وأطباء الأسنان .



و جاءت الدورة التدريبية، لبدء ممارسة عملهم فى التوعية الصحية للمواطنين بجميع الوحدات و القرى و عقد ندوات بجميع أنحاء المحافظة بالتعاون مع الهيئات و المديريات المختلفة .

تضمن التدريب المهام الرئيسية لمسئول الإعلام والتربية السكانية و كيفية اعداد الرسالة الإعلامية الصحية والتدريب على عدد من الموضوعات التى يتضمنها عمل التربية السكانية لاعداد الفريق و إمداده بالمعلومات اللازمة لتوعية المواطنين والإعلان عن الخدمات المقدمة عن طريق المبادرات الرئاسية الصحية و يأتى ذلك ضمن خطة مديرية الصحة لرفع الوعى الصحى و السكانى للمواطنين.

جاء ذلك إيماء الى أهمية دور الاعلام والتوعية فى رفع الوعى السكانى و مقاومة السلوكيات الصحية الخاطئة .