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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"دور الإعلام في التوعية الصحية" دورة تدريبية بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط

قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بدمياط  بإشراف الدكتورة مروة صالح بتنظيم دورات تدريبية لأعضاء فريق الاعلام والتربية السكانية بالوحدات الصحية و مراكز طب الأسرة من الأطباء و الصيادلة وأطباء الأسنان .


و جاءت الدورة التدريبية، لبدء ممارسة عملهم فى التوعية الصحية للمواطنين بجميع الوحدات و القرى و عقد ندوات بجميع أنحاء المحافظة بالتعاون مع الهيئات و المديريات المختلفة .
تضمن التدريب المهام الرئيسية لمسئول الإعلام والتربية السكانية و كيفية اعداد الرسالة الإعلامية الصحية والتدريب على عدد من الموضوعات التى يتضمنها عمل التربية السكانية لاعداد الفريق و إمداده بالمعلومات اللازمة لتوعية المواطنين والإعلان عن الخدمات المقدمة عن طريق المبادرات الرئاسية الصحية و يأتى ذلك ضمن خطة مديرية الصحة لرفع الوعى الصحى و السكانى للمواطنين.

جاء ذلك إيماء الى أهمية دور الاعلام والتوعية فى رفع الوعى السكانى و مقاومة السلوكيات الصحية الخاطئة .

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