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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بعد وصوله المطار.. عمر هاشم يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بتوجيهات رئاسية

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

 

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ووصل الدكتور أحمد عمر هاشم، إلى أرض الوطن مساء أمس الخميس، على متن طائرة مجهزة، نقلته من مالطا بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتلقى الدكتور أحمد عمر هاشم، العلاج حاليا في أحد المستشفيات الخاصة بالنزهة، لحين تماثله للشفاء.

كان الدكتور أحمد عمر هاشم، قد منذ بداية شهر رمضان وما قبله من رحاب مسجدي الأزهر والإمام الحسين، في ملتقى الفكر والثقافي الإسلامي، وتحامل على صحته، ومع ذلك آسر السفر رغم نصيحة الأطباء له ومن حوله من محبيه، ولكن سافر ومرض وهو فى الطائر ونزل إلى جزيرة مالطا ولم يكمل الطريق حيث كان مقرر مشاركته في أحد المؤتمرات بالجزائر.
 

الرئيس عبدالفتاح السيسي احمد عمر هاشم الأزهر هيئة كبار العلماء مالطا

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