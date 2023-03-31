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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. ضبط 100 أسطوانة غاز منزلي يجمعها أحد الأشخاص لبيعها بالسوق السوداء

البحيرة.. ضبط 100
البحيرة.. ضبط 100 اسطوانه غاز منزلي تم تجميعهم لإعادة بيعها

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية بحملة تموينية بناحية مركز المحمودية أسفرت عن ضبط 100 أسطوانة غاز منزلي قام أحد الأشخاص بتجميعهم بطرق غير مشروعة لإعادة بيعهم في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع الغير مرخصة  لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

 

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