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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم منتخب مصر السابق تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها

ميناس
ميناس

تحرص ميناس زوجة لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان على مشاركة إطلالاتها الاستثنائية التى تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين حين لآخر، مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.


وخطفت زوجة محمد زيدان، أنظار متابعيها رفقة صديقاتها وذلك لجمالها ولأناقة إطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء مما عكس رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.


واختارت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًأ مرتكزا على الألوان الترابية، مستخدمة الماسكرا والكحل لتبرز جمال عينيها.

 

واعتادت ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على الظهور بإطلالات إستثنائية، تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين الحين والأخر مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.

 

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.


ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.


يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد. 

 

 

 

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ميناس زوجة زيدان بإطلالة تخطف الانظار محمد زيدان بوروسيا دورتموند المصري البورسعيدي

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