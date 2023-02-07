نسخة منه.. أحدث ظهور لـ محمد زيدان رفقة ابنه على إنستجرام

نشر محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، صورة له رفقة ابنه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر زيدان رفقة ابنه، يقبل رأسه، وعلق الكثير على الشبه الكبير الذي يجمعه به.

كان محمد زيدان قد بدأ مسيرته الاحترافية فى الدنمارك، حيث انضم لصفوف فريق بولد كلوب قبل أن ينتقل إلى كوبنهاجن، ليحصل هناك على لقب أفضل لاعب مهاري بالدوري، ليحصل زيدان على الجنسية الدنماركية.

وانتقل محمد زيدان بعد ذلك لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن، وماينز وهامبورج، وبوروسيا دورتموند، ونجح فى الحصول على بطولة البوندزليجا (الدوري الألماني) مع بوروسيا دورتموند في موسم 2010–2011، كما حصد كأس الدوري الألماني عام 2006.

واختتم محمد زيدان مشواره في كرة القدم موسم 2015/2016، بعد تجربة قصيرة مع بني ياس الإماراتي.