النحاس يقود تدريبات الأهلي اليوم.. ووليد صلاح يتسلم تجديد العقود

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي تدريباته اليوم بإستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة انبي المقرر لها 14 سبتمبرا لجاري في الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري

وكان الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق قد منح لاعبيه راحة سلبية 4 ايام عقب الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين.

وسيبدأ اليوم عماد النحاس مهمته الثانية كمدير فني مؤقت للفريق خلفا لـ خوسية ريبيرو الذي تمت اقالته علي خلفية تراجع النتائج

وضم الجهاز الفني كل من وليد صلاح الدن مدير كرة وتجديد العقود والنحاس مديرا فنيا مؤقتا وعادل مصطفي مدربا عاما ومحمد نجيب مدرب مساعد وأمير عبدالحميد مدرب حراس مرمي وينتظر الأهلي موافقة زد علي تواجد عادل مصطفي كمدرب عام في الجهاز الفني.