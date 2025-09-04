قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. إعلان تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية

نورهان خفاجي

أعلنت الشركة المصرية للمطارات، رسميًا اليوم، تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الاسكندرية، وذلك عبر ترويجها ببانر دعائي تلوح من خلاله لدخول القرار الذي خرج قبل عدة أيام قيد التنفيذ.

رسميا تغيير اسم مطار برج العرب

نشرت المصرية للمطارات، بانر دعائي، يكتب عليه “مرحبا الاسكندرية .. وداعا مطار برج العرب الدولي”، ليكون بمثابة إعلان رسمي لتنفيذ القرار اليوم، الموافق 4 سبتمبر 2025، حسبما أعلن سابقة عن تطبيق القرار بحلول سبتمبر.

تستهدف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الطيران، من تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الاسكندرية، بأن يصبح هو المطار الرئيسي الرسمي لمحافظة الاسكندرية، خاصة بعد التغييرات الاخيرة التي طرأت على المطار على مدار السنوات الماضية، من تطويرات على مباني الركاب وتشغيل أول مبنى ركاب صديق للبيئة مطلع العام الجاري، ليصبح أول مطار مستدام في القارة الأفريقية.

مطار الاسكندرية .. كود مطار النزهة سابقا

يعد مطار الإسكندرية الدولي (برج العرب سابقًا) في ثوبه الجديد نموذج عملي على قدرة مصر في الجمع بين البنية التحتية الحديثة، حماية البيئة، وخدمة الإقتصاد الوطني، ليظل شاهدا على أن الطيران المدني المصري قصة نجاح تُكتب فصولها كل يوم، وتفتح آفاقا أوسع نحو مستقبل أكثر تقدما.

واعتبارا من اليوم، تغير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار اسكندرية الدولي، ليأخذ حروف الكود (HEAX) بدلا من (HEBA)، حيث يعد رقم التسجيل (HEAX) هو الكود الذي كان مخصصًا سابقًا لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لمطار النزهة الذي توقف عن العمل منذ قرابة 15 عام، لأسباب فنية حالت دون إعادة تشغيله مرة ثانية.

قررت مصر تخصيص الكود المسجل لدى المنظمة الدولي، والذي تحمل حروفه الرمزية اسم مدينة الاسكندرية، ليكون مطار برج العرب بمؤهلاته وقدراته العالمية في التجهيزات وعدد المسافرين والركاب هو البوابة الشمالية لمصر عبر مدينة الاسكندرية.

وفقا للأرقام الرسمية، يحتل مطار الإسكندرية( برج العرب سابقا) الترتيب الثالث من حيث عدد الرحلات الجوية واستقبال الركاب بين المطارات المصرية الداخلية دون مطار القاهرة الدولي.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن مطار الاسكندرية، هو ضمن قائمة المطارات التي ستطرح الحكومة المصرية إدارتها أمام القطاع الخاص خلال الشهور القليلة القادمة ضمن إجمالي 11 مطارا مصريا. 

مطار برج العرب مطار الاسكندرية المصرية للمطارات

