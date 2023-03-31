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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل المريخ لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

المريخ السوداني
المريخ السوداني

أعلن البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لنادي المريخ السوداني، تشكيل فريقه أمام الزمالك، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل المريخ السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد المصطفى 

خط الدفاع: أليكس سيلفا - صلاح نمر - سيرجيو رافائيل - بخيت خميس

خط الوسط: محمد الرشيد - وجدي عوض - محمد التكت - ماتيوزو 

خط الهجوم: رمضان عجب - باولو سيرجيو

وكان المريخ السوداني والزمالك، ودعا بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي، علمًا بأن هذه المباراة تحصيل حاصل في المجموعة الرابعة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما يأتي المريخ السوداني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

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