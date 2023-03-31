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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| تساقط الثلوج على مدن عراقية

ثلوج
ثلوج

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو لسقوط الثلوج على عدد من المحافظات العراقية اليوم الجمعة.

ويظهر في الفيديوهات المنتشرة لتساقط الثلوج على مدن مختلفة مثل اربيل والسليمانية وغيرها من المدن الأخرى.

ومن ناحية أخرى، توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الجمعة، انحسار العاصفة الترابية التي تضرب حاليا عددا من مدن العراق اعتبارا من غد السبت.


وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن" تصاعد الغبار اليوم جاء لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من شرق البحر المتوسط رافقته كتل هوائية باردة ونشاط في الرياح لتصل سرعتها ما بين 30-40 كم/ ساعة والتي تسببت بتصاعد الغبار وحدوث عاصفة ترابية شملت المنطقتين الشمالية والوسطى بما فيها العاصمة بغداد".


وأضاف، أن "من المتوقع أن يبدأ الطقس في التحسن بدءا من فجر يوم غد السبت حيث تتجه العاصفة الترابية نحو المناطق الجنوبية للبلاد وسبق ونوهنا في تقريرنا الذي صدر الأربعاء الماضي إنه سيكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار".

رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر البحر المتوسط الطقس بغداد تساقط الثلوج

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