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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي بالطريق الدولي بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

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5 أفراد شرطة.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم في البحيرة

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مصرع و إصابة 5 أفراد شرطة فى حادث تصادم بالبحيرة.. صور

 

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي رشيد يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الدولي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " عبدالباسط محمد تركى، 30 سنة، رضا عبدالله فتوح، 25 سنة، جمرى أنور عبدالجواد، 40 سنة، عبدالله فتوح غازي، 62 سنة، جميعهم مقيمن مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

ونقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث

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