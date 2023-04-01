لمحاربة الغلاء.. منتجات المدارس الزراعية بأسعار مخفضة في رمضان بالوادى الجديد

تشهد منتجات المدارس الثانوية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، إقبالاً شديداً على منتجاتها من الألبان والجبن والزبادي وغيرها من المنتجات طوال شهر رمضان، لما تمتاز به من جودة عالية وتقنية دقيقة فى الإنتاج واسعار مخفضة ، وهو ما جعلها تحقق أعلى نسبة إيرادات من مبيعاتها.

وحققت مدرسة موط الثانوية الزراعية حوالى مليون و129 ألف جنيه إيرادات عن العام الماضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة زيادة الإنتاج للسلع الغذائية وطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، ومتابعة سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد.

وقال وصفى حسن القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المديرية دشنت فروع لمدارسها فى كل مركز، وتتمثل فى ثلاثة منافذ مدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة، منفذ رقم 1 فى ميدان البساتين، ومنفذ رقم 2 بميدان الشعلة بجوار موقف السرفيس القديم، ومنفذ رقم 3 داخل مقر الجمعية الفئوية بالإدارة التعليمية بالخارجة، كما يتواجد منفذ مدرسة موط الثانوية الزراعية بالداخلة ميدان مستشفى الداخلة العام، ومنفذ مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية أمام فرع البنك الزراعي ومنفذ مدرسة بلاط الثانوية الزراعية أمام مجلس مدينة بلاط.

وأضاف وصفى، أن العمل بالمدارس الزراعية يجرى وفق خطة إنتاجية عالية لتوفير المنتجات الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الاسواق، فضلا عن بدء أعمال الزراعة بالصوب المقامة بالمدرسة، لدورها الهام فى تنفيذ البرامج التدريبية لطلاب المدرسة، للتدريب على صناعة المنتجات الغذائية مثل الزبادي والجبن بأنواعه المختلفة.

منتجات الالبان (1)

منتجات الالبان (2)

منتجات الالبان (3)

منتجات الالبان (4)