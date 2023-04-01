لبنى ونس: فوجئت بمشهد الفلاش باك أثناء التصوير ومعرفتش نفسي

تحدثت الفنانة لبنى ونس عن دورها في مسلسل جعفر العمدة وقالت: "أنا بدأت من الصفر مكاتب كاستينج ومجاميع ولفيت على كل مكاتب مصر وتعبت بشكل كبير وربنا بيقول اسعى يا عبد وان اسعى معاك وانا سعيت وربنا كرمني".

وتابعت ‏لبنى ونس خلال مداخلة لها في "برنامج التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، انهم قاموا بعمل بروفات وهذه هي طبيعة المخرج محمد سامي عشان يوصل لكل ممثل ماذا يريد منه في الدور ووجهة نظره ويكون هناك كميا ما بين الممثلين وبعضهم ومنتفاجئش ببعض في اللوكيشن وهذا أمر أنا اشكره عليه لأنه من القلائل الذين يتبعون هذه المدرسة حتى وقتنا هذا.

مشهد الفلاش باك

واختتمت لبنى ونس: “المخرج محمد سامي حدثها عن دورها وقال لها أن هذا الدور بالنسبة له مهم جدا وأعطاها كل ملامح دور مؤكدا أنه درست وذاكرت دورها بشكل جيد متابعة: “ أنا تفاجأت بمشهد الفلاش باك أثناء التصوير وعندما سألته قال لها ده شغلي و مهمتي وبصراحة ايدع وانا اتخضيت وقولت مين دي وانا بشكره لأنه مبدع وفنان بجد”.