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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جعفر العمدة الحلقة 9.. زلة لسان تقرب محمد رمضان من معرفة ابنه

صدى البلد

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة ؛ زيارة زينة لوالدها في السجن والذي اشتكى من المعاملة والطريقة، وأنه لن يتكيف على هذا الوضع؛ وفي ظل بكاء زينة على وضع والدها شاهدتها والده دلال اثناء زيارتها لابنها.


وذهب جعفر العمدة إلى منزل سيف ؛ حيث تناول الغداء معه هو ووالدته.

وزادت والدى سيف من شكوك جعفر العمدة أن سيف هو ابنه بعدما وجهت له لوم لتقول له أنت مصاحب عيل قد ابنك ليه ؛ ليرد " بحسه زي ابني" لتخبره بنبرة صوت عالية "مش ابنك ".

وتنتهي الحلقة على ذهاب محمد رمضان إلى الإسكندرية لمعرفته مكان بلال شامة .


جعفر العمدة يعيد ثريا لعصمته بعد ضرب كارم بالشبشب


كما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة؛ حدثا مميزا.

وذهبت مي كساب " ثريا " الي الحارة مرة أخرى حيث عرض عليها كارم فتح الله الزواج امام الجميع .

وفاجأت مي كساب الجميع برفضها طلب كارم مؤكدة انها لن تفعل ما يكيد جعفر العمدة ؛ ثم تضرب كارم على راسه بالشبشب.

وبعد ذلك يقرر جعفر العمدة رد ثريا الي عصمته مرة أخرى.


جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.


القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة
قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

جعفر العمدة زينة

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