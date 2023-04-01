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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 ساعات ونصف مدة الصوم بقرية خليجية.. تعرف عليها

3 ساعات فقط مدة الصوم
3 ساعات فقط مدة الصوم بقرية خليجية


يصل معدل الصيام خلال شهر رمضان المبارك في أغلب الدول العربية الى قرابة 15 ساعة يوميًا، إلّا أن قرية (وكان) العمانية تمتاز بخاصية الصوم 3 ساعات فقط في اليوم.

وتقع قرية "وكان" في سلطنة عمان على ارتفاع 2000م عن سطح البحر في وادي مستل بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، وتبعد عن مسقط 150 كم، ويمر الطريق المؤدي للقرية بعدد من الأودية، ويتطلب الوصول إلى القرية استخدام سيارات الدفع الرباعي.

وتمتاز المنطقة باعتدال درجة الحرارة صيفاً وانخفاضها شتاءً. وتشرق الشمس فيها الساعة 11 صباحا وتغرب عند الساعة 2.30 ظهراً بتوقيت عمان، أي أن نهارهم مقداره 3 ساعات ونصف.

وتنتشر في القرية العديد من المدرجات الزراعية، حيث يوجد العديد من الأشجار المثمرة مثل: العنب، ورمان، والمشمش بالإضافة إلى بعض البقوليات.

وتحتوي القرية عند مدخلها على مركز معلومات واستقبال الزوار، كما تم إنشاء طريق بمسافة 1.100 كم يتألف من 700 درجة صاعدة حتى القمة، والطريق محاط بسياج حماية، ويحتوي على مناطق خدمات بالإضافة إلى أبراج مشاهدة على شكل قلاع ومظلات وبعض المجالس.

إضافة إلى مركز استراحة يشرف على القرية والمدرجات، كما ويمر الفلج الهابط من أعلى القرية باتجاه المدرجات الزراعية بهذا الطريق، وقد تم استخدام المكونات الطبيعية في بناء الطريق، كما ويوجد مسار جبلي يربط القرية بالجبل الأخضر لمحبي رياضة المشي.

سلطنة عمان وكان مسقط

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