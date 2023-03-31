10 نصائح.. كيف يمكنك تدريب طفلك على صيام شهر رمضان ؟

يحاول كل أب وأم تشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان، وهناك البعض من يجعلهم يصومون لفترة الظهر إذا كان سنهم مازال صغيرا، ولكن إذا كانوا أكبر قليلا فيمكن ان تطول فترة الصيام حتى العصر.

نصائح تساعد في تدريب الاطفال على الصيام

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية، إن صيام الأطفال يجب أن يحدث تدريجيا، حتي يستطيع جسم الطفل أن يتأقلم على الإمتناع عن الأكل والشرب.

وأضاف القبعي قي تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن هناك بعض النصائح التي بمكن أن تساعد على تدريب طفلك على الصيام، من الفجر إلى المغرب، بطريقة صحيحة، ومن أهمها :

_ يجب تدريب الأطفال على الصيام تدريجيًا وليس مرة واحدة.

_ في أول التدريب على الصيام لا يفضل ممارسة تمارين رياضية.

_ يجب أن يبدأ الاطفال ممارسة التمارين الرياضيه الخفيفه تدريجيًا، ويجب ان تكون بعد الافطار.

نصائح تساعد في تدريب الاطفال على الصيام

_ يجب منع الأطعمه الضارة تدريجيًا وايجاد بدائل صحية لها، والسماح لهم بتناولها مرة واحده اسبوعيًا.

_ يجب مشاركتهم في اختيار الأطعمة التي سوف يتناولوها، وعدم فرض نوع معين من الطعام عليهم.

_ يمكن مزج الخضروات مع عصائر الفواكه أو مع المكرونات بحيث تكون غير ظاهرة للاطفال الانتقائيين.

-يجب مشاركتهم في اختيار الرياضة التي يمارسونها.

_ يجب تدريب الأطفال على شرب كميه مناسبه من الماء يوميا .

_ عدم اجبار الطفل على إنهاء طبقه بعد شعوره بالشبع، بل على العكس يجب تدريبه على عدم ملء المعدة بالطعام.