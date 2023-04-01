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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا .. صرف معاش أبريل بالزيادة الـ 15% من بنك ناصر

صرف المعاشات
صرف المعاشات

يستعد بنك ناصر الاجتماعى، لاستقبال أصحاب المعاشات صباح غد للبدء فى صرف معاش شهر ابريل ٢٠٢٣ بالزيادة الجديدة ، بالاضافة الى استمرار عمليات الصرف من خلال مكاتب البريد وماكينات الصراف الالي atm  بمختلف محافظات الجمهورية .

وبدأ أصحاب المعاشات، صباح اليوم  صرف معاش شهر أبريل ٢٠٢٣ متضمنا الزيادة الجديدة، من خلال ماكينات الصراف الآلي  atm .

وتابعت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15%، ورصدت انتظام عمليات الصرف من ماكينات الصراف الالي atm .

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، اليوم السبت تطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول  شهر أبريل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإتاحة صرف المعاشات اليوم من ماكينات الصرف الآلي ثم إتاحة الصرف في اليوم التالي من فروع  بنك ناصر ومكاتب البريد.

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد انتهت من وضع كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات أبريل  بزيادة بنسبة 15%  ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات.

الزيادة الجديدة 170 جنيهًا حدًا أدنى

وحول الإجراءات التى اتخذت، تم تشكيل لجان لتيسير كافة إجراءات الصرف بداية من صرف معاش شهر ابريل بالزيادة الجديدة وستصرف بحد أدنى 170 جنيهًا وأقصى 1635 جنيهًا، حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه، وتكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر إبريل ومايو ويونيو كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 /4 /2023 حتي 30 /6 /2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

وينتظر أصحاب المعاشات الذين يقارب عددهم 11 مليون مواطن، موعد صرف معاش شهر أبريل 2023 متضمنا الزيادة الجديدة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تكون بنسبة 15%.

وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر  أبريل 2023 كما تتابع عمليات الصرف بزيادة 15%.

من جانب آخر تتابع أيضًا وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش شهر أبريل من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى بجميع محافظات الجمهورية .

زيادة المعاشات 15%

كما وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل.

وأوضح عوض، أن  زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل وفقاً لقرار الرئيس ستصرف بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

صرف معاش شهر أبريل atm

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