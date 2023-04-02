نشرة المرأة والصحة.. عادة خطيرة تحول زيت الزيتون لمادة ضارة وتأثيرات مذهلة لشوربة الكوارع في رمضان

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، نعرض إليكم أبرزها فى التقرير التالي..





فوائد لا تحصى لطبق الخشاف في رمضان.. أهمها يحميك من السرطان

يعد الخشاف من أشهر الأطعمة الرمضانية ويصنع من المشمش المجفف، القراصيا، التين المجفف، والزبيب، جميعها مكونات تتمتع بالكثير من الفوائد لذا نعرض لكم فوائد هذا الطبق وذلك وفقالموقع الأمريكى "fitness".



عادة خاطئة تحول زيت الزيتون لمادة ضارة ..تعرف عليها

يعرف الجميع أن زيت الزيتون من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان وهو يساعد فى علاج عدد كبير من الأمراض الخطيرة والحماية منها، ولكن هناك خطأ يحول فوائدها لأضرار



ماذا تعني ألوان الكدمة المختلفة في جسم الإنسان



يقصد بـ الكدمة هذا التجمع دموى يظهر من أسفل الجلد ويحدث نتيجة التعرض لصدمة ما أو الإصابة بأحد الأمراض ، ولكنها تظهر عادة بألوان مختلفة مثل الأحمر والأزرق والبنفسجي ونعرض لكم سبب هذا الاختلاف فى التقرير التالى



ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع على الفطار؟



تعد شوربة الكوارع من الأكلات ذات القيمة الغذائية العالية وتمنح القوة للرجال والنساء لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية تأثير تناول هذه الأكلة المغذية فى إفطار رمضان



لو تناولت الزبادي كل يوم فى السحور طول رمضان.. هذه تكون النتيجة

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الزبادي فى سحور رمضان بسبب قدرته على قهر العطش وترطيب الجسم طوال ساعات الصيام وحمايته من الجفاف .. فما ذا يحدث عند تناوله يوميا طوال الشهر