صحف الإمارات| مباحثات مصرية - سورية.. نشاط نووي عال في كوريا الشمالية.. وحالة تأهب قبل محاكمة ترامب

المفوضية الأوروبية تنفي ترشح فون دير لاين لأمانة حلف الناتو

سفينة مساعدات إماراتية تصل اللاذقية بألفي طن طروداً غذائية وإغاثية

شرطة نيويورك في حالة تأهب قبل مثول ترامب أمام المحكمة

بابا الفاتيكان: مازلت على قيد الحياة

الحج السعودية تتيح التقديم لمن سبق لهم الحج قبل 5 سنوات

حرائق هائلة في كوريا الجنوبية

سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على العديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

وقالت صحيفة "البيان"، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصلت اليوم إلى ميناء اللاذقية سفينة المساعدات الإماراتية - الثانية من نوعها - تحمل أكثر من ألفي طن؛ سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2" وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، أن هذه الشحنة تأتي امتدادا للمساعدات الإماراتية، المستمرة من خلال الجسر الجوي المتواصل منذ وقع الزلزال الشهر الماضي.

وفي الشأن المصري والإقليمي، سلطت صحيفة "الإمارات اليوم" الضوء على استقبال وزير الخارجية سامح شكري، أمس، نظيره وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.

ومن صحيفة "الاتحاد"، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجّاج الداخل، بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.

وناشدت الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق "نسك"، موضحة أن الفرصة متاحة للمواطنين السعوديين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، الذين لا تقلّ أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتّع المتقدّم بحالة صحيّة خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، إن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن صحيفة "البيان"، نفت المفوضية الأوروبية صحة تقارير تحدثت عن انتقال مزعوم لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتتولى منصب أمين عام الحلف.

وقال متحدث باسم المفوضية السبت، "إنها تكهنات لا أساس لها".

وذكرت الصحيفة ذاتها، أن صورًا التقطت بالأقمار الاصطناعية كشفت عن وجود مستوى عالٍ من النشاط في المجمع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية، كما ذكر مركز أبحاث، بعد أن دعا زعيم البلاد كيم جونغ أون الثلاثاء إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية".

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، وضعت شرطة نيويورك عناصرها في حالة تأهب قبل مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة، بعد غدٍ، لإبلاغه بتوجيه التهمة الجنائية إليه في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.

وأمرت شرطة مدينة نيويورك، التي تضم 36 ألف شرطي، و19 ألف مدني، كل عناصرها وضباطها بالانتشار بملابسهم الرسمية على الطرق العامة ولمدة أسبوع، بحسب مصادر في الشرطة.

ولفتت الصحيفة ذاتها، إلى مغادرة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، مستشفى جيميلي في روما، أمس، بعد تلقيه العلاج من التهاب في الشعاب الهوائية، وقال مازحًا أثناء خروجه: «مازلت على قيد الحياة»، مؤكداً أنه لم يشعر بالخوف خلال وجوده في المستشفى.

وسلطت صحيفة "الاتحاد" الضوء على اندلاع حرائق هائلة في أماكن بمختلف أنحاء كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، فيما تم صدور تحذيرات بشأن الطقس الجاف، في أقاليم "دايجون" و"سيجونج" و"ساوث تشونجتشونج".

فيما ركزت صحيفة "الخليج" على إعلان رئيس الإكوادور جييرمو لاسو في خطاب، حالة الطوارئ في الميناء الرئيسي للبلاد وفي مقاطعتين أخريين تعانيان تهريب المخدرات والجريمة.

وتشمل المنطقة المعنية بالقرار مدينة جواياكيل وبلدتين محيطتين بها هما دوران وسامبوروندون والمقاطعتين الواقعتين في غرب البلاد سانتا إيلينا ولوس ريوس، كما قال الرئيس لاسو في خطابه الذي بثه التلفزيون والإذاعة.