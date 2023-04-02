أكلة جديدة.. طريقة عمل الحمام بصوص العنب

يعرف الحمام بأنه من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة المصرية طوال العام وليس خلال شهر رمضان فقط، فمذاقه شهي وفوائده الصحية كثيرة.



نعرض لكم طريقة عمل الحمام بصوص الليمون من خلال خطوات الشيف نورا السادات.

مقادير الحمام:

4 حمام مقطع فراشة

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

بصلة مبشورة

نصف كوب عصير عنب احمر

4 ملاعق صغيرة بشر ليمون

زيت



حمام مشوي بالليمون والعنب

طريقة عمل الحمام

* في بولة كبيرة ضعي الحمام مع جوزة الطيب والبصل المبشور وعصير العنب وملح وفلفل أسود.

* ضعي بشر الليمون وقليل من الزيت على الحمام واتركيه قليلا ثم سويه على شواية مدهونة بالزيت.

* أثناء الشوي قلبي الحمام على الجهتين حتى ينضج مع التتبيلة ثم يقدم.

