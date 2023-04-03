عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يفتتح دوري تنس الطاولة

دوري تنس الطاولة
دوري تنس الطاولة بجامعة العريش

افتتح  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، دوري  تنس الطاولة  والمقامة بمناسبة احتفالات الجامعة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، بمجمع الصالات بكلية التربية الرياضية ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الأولي بالتعاون بين جامعة العريش والاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء،  تحت شعار "صحتك في رياضتك"، والتي يُشارك فيها ٣٠ لاعبا، ١٤ لاعبة.

 

برقية تهنئة:

وفي هذا السياق، بعث رئيس الجامعة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة،  الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجموع الشعب المصري العظيم وكل أهل سيناء بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1444هـ المجيدة.

وأضاف  الدكتور رئيس الجامعة، أن ذكرى العاشر من رمضان المجيدة ذلك اليوم العظيم من أيام الوطنية المصرية الذى حققه هذا الجيل من أبناء القوات المسلحة، وجسد فيه بطولات وتضحيات الشعب المصري فى استرداد أرض سيناء المقدسة وأعادوا لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم .. وسدد خطاكم على طريق الحق والعدل إنه نعم المولى ونعم النصير .
 

العريش دوري تنس الطاولة الدورة الرمضانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

في شهر رمضان.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين

أنت من أي محافظة.. اعرف معنى اللوحات المعدنية للسيارات

ترشيحاتنا

بنطلون نادين نجيم يثير الجدل في أحدث ظهور لها.. شاهد

بعد الشهادات الجديدة.. اعرف سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين

البط ب 70 جنيهًا |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

تيسيرات من الشرع الشريف لهذه الفئة لإفطار شهر رمضان

أكثر شركات السيارات "الملاكي" مبيعًا في مصر .. تفاصيل

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط طفل في قفص الغوريلا وهاجمته بـ عنف.. وهذا مصيرهما| فيديو

طريقة عمل السوبيا أحلى من المحلات

أغرب حفل زفاف..عروس ترتدي فستان وطرحة من ورق مناديل الحمام| ما القصة؟

5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. تصيبك بالأمراض

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ