رئيس جامعة العريش يفتتح دوري تنس الطاولة

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، دوري تنس الطاولة والمقامة بمناسبة احتفالات الجامعة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، بمجمع الصالات بكلية التربية الرياضية ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الأولي بالتعاون بين جامعة العريش والاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء، تحت شعار "صحتك في رياضتك"، والتي يُشارك فيها ٣٠ لاعبا، ١٤ لاعبة.

برقية تهنئة:

وفي هذا السياق، بعث رئيس الجامعة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجموع الشعب المصري العظيم وكل أهل سيناء بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1444هـ المجيدة.

وأضاف الدكتور رئيس الجامعة، أن ذكرى العاشر من رمضان المجيدة ذلك اليوم العظيم من أيام الوطنية المصرية الذى حققه هذا الجيل من أبناء القوات المسلحة، وجسد فيه بطولات وتضحيات الشعب المصري فى استرداد أرض سيناء المقدسة وأعادوا لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم .. وسدد خطاكم على طريق الحق والعدل إنه نعم المولى ونعم النصير .

