ندوة ثقافية ضمن فعاليات ليالي رمضان بـ سيناء

نظم فرع ثقافة شمال سيناء ندوة ثقافية، بعنوان شرور اللسان بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة وأمسية شعرية بثقافة قاطية شمال سيناء ، بدعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة و اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وألقى المحاضرة الشيخ محمد إبراهيم بالمكتبة، تحدث عن آفات اللسان وشروره منها الكذب والغيبة والنميمة التي انتشرت بين الأفراد، وحذر من هذه العادات السيئة والكلام الخارج ذاكرا الحديث الذي دار بين الرسول "ص" ومعاذ ابن جبل عندما قال: “يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك يا مُعاذٍ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم”، كما حذر الشيخ من سوء الكلام لأن خطره عظيم في الدنيا والآخرة.

سيناء أرض الخير:

أمسية شعرية... بيت ثقافة قاطية للطالبة أمانى مصطفى سالم، بعنوان "سيناء أرض الخير"، أقيمت بمدرسة سالم اشتيوي الإعدادية، إشراف أحمد عبد الصاحي مدير البيت، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم .