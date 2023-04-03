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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انطق حرف T..استطلاع أمريكي يكشف أقرب طريق لـ قلب المرأة

استطلاع أمريكي يكشف
استطلاع أمريكي يكشف أقرب طريق لـ قلب المرأة

يشتهر أن أقرب طريق إلى قلب الرجل “المعدة” وقد يختلف البعض حول هذا بأن أقرب طريق لقلب الرجل “الحنية” لكن هل سألت نفسك يوما ما أقرب طريق لقلب المرأة، هذا ما أجابت عن استطلاع جامعة بيس في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية،اليوم الاثنين، فإنه في استطلاع الجامعة الأمريكية حول أقرب طريق إلى قلب المرأة قامت 45 فتاة أمريكية في العشرينات من العمر بالاستماع إلى 80 صوتا لرجال مختلفين. 

قلب المرأة 

وأظهر الاستطلاع الذي أجره مجموعة من علماء النفس في جامعة بيس أن أقرب طريق إلى قلب المرأة، ليس عشاء على ضوء الشموع ولا عطلة رومانسية نهاية الأسبوع وإنما نطق حرف ت T باللغة الإنجليزية بشكل صحيح في كلمات مثل: “Boat, bait, or but”.

واعتمدت نتائج الاستطلاع الأمريكي المنشور أيضا في مجلة “Scientific Reports” العلمية أن الرجل الذي يتحدث بوضوح تنظر إليه المرأة على أنه يتمتع بمكانة اجتماعية وحياة أفضل من الرجال الآخرين، وبالتالي فهو أفضل خيار كـ “شريك حياة مستقبلي”.

استطلاع أمريكي يكشف أقرب طريق لـ قلب المرأة  

 

 

 

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