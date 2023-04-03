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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تغير المناخ: ارتفاع الحرارة 8 درجات بدءا من الغد

صدى البلد

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، ، عن توقعات حالة الطقس على جميع المحافظات خلال الأيام المقبلة ، حيث قال إن هناك  ارتفاع درجات الحرارة بمقدار من 5 – 8 ° درجات مئوية بدءا من الغد ليستقر الطقس ويكون ربيعي طبيعي، حار إلى مائل للحرارة نهارًا، بارد إلى مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

نشاط الرياح 

وأكد" فهيم"، خلال تصريحات له اليوم الاثنين،  أنه ستنشط الرياح في صورة هبات عاصفة على مناطق أقصى شمال غرب البلاد «السلوم – سيوة – غرب مطروح" .

 

وأوضح الدكتور محمد فهيم حالة الطقس خلال هذا الأسبوع وهبات الرياح. 
 

- الاثنين 3 / 4: هدوء نسبي لهبات الرياح على معظم المحافظات (عدا كفر الشيخ - دمياط - بور سعيد - الدقهلية - الشرقية).

- الثلاثاء 4 / 4: هبات رياح قوية على الوجه البحري كله ومحافظات شمال الصعيد (المنيا - بني سويف - الفيوم) وهدوء نسبي على “أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد”.
 

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 31  درجة والصغرى 18 درجة. 

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة. 

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة. 

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة. 

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة. 

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

وادى النطرون الصغرى 17 والعظمى 30

 كفر الشيخ الصغرى 17 والعظمى 30

 المنصورة الصغرى 18  والعظمى 31

 الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 31

 شبين الكوم والصغرى 18 والعظمى 31

 طنطا الصغرى 18 والعظمى 30

 دمياط الصغرى 16 والعظمى 28

 بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 26

 الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 32

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