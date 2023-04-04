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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تكشف تفاصيل برامج تدريبية بمركز اللغات الإفريقية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينظم مركز تعليم اللغات الإفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، عددا من الدورات التدريبية لتعليم اللغات الأفريقية الكبرى الأكثر انتشارا في أفريقيا، هي: (السواحيلية - الهوسا - الأمهرية - الفولانية - الصومالية).

يأتي ذلك؛ بهدف فتح جسور التواصل والتفاهم بين مصر والدول الأفريقية للناطقين بهذه اللغات والانفتاح على أفريقيا وتعزيز التواصل والتعاون معها دولًا وشعوبًا.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تهتم بالملف الأفريقي، وتدعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية، وتعزيز الترابط والتقارب مع سائر الدول الأفريقية، ودعم العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي لتحقيق التكامل الأفريقي بمعناه الواسع.

وأكد أن كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة صرح مصري رائد في كل التخصصات والشؤون الأفريقية، وتوظف خبراتها وإمكانياتها البحثية والخدمية باعتبارها بيت خبرة أفريقيا، بالإضافة إلى دور الكلية في تعميق المعرفة بشؤون القارة السمراء، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا.

كلية الدراسات الافريقية رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة Jobs Education

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