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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق إشارة البدء لأولمبياد المحافظات الحدودية بجنوب سيناء

إيقاد شعلة
إيقاد شعلة

أطلق محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء إشارة البدء لانطلاق النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية، حيث قام الغمريني  و فتحي بتسلم شعلة الأولمبياد من حامل الشعلة وإيقاد الشعلة معلنا بدء المنافسات، وذلك بحضور أحمد مسعد وأحمد عبد العزيز وكيلا المديرية والعاملين بالمديرية.

 بدأت  المراسم بوصول الشعلة إلى نقطة البداية، وتوجه رئيس المدينة إلى الصالة المغطاة لمشاهدة العروض الرياضية، والتي بدأت بكلمة الغمريني مرحبا بالفرق المشاركة، شاكرهم على الجهد المبذول متمنيا لهم التوفيق بالحصول على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، تلاها عرض لفريق الكاراتيه، ثم عرض لفريقي الكرة الطائرة وكرة السلة، وفي الختام عرض لفريق اللياقة البدنية النسور. 

وتستمر فعاليات الأولمبياد على مدار شهر كامل في العديد من الألعاب الرياضية، لشباب وفتيات 6 محافظات، هي: جنوب سيناء وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح، بالإضافة إلى شمال سيناء، وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومديرية التربية والتعليم  والأزهر الشريف، ومراكز الشباب والاندية الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتختتم الفعاليات فى محافظة مرسى مطروح فى ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة ، والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة والشطرنج وتنس الطاولة ، علاوة على كرة السرعة للبنين والبنات .

 يأتى هذا بالتزامن  مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر  مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الاهتمام بعصب الأمة وقوتها.

اولمبياد المحافظات الحدودية

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انطلاق اولمبياد المحافظات حدودية شعلة

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