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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بائع " الزلابية" بطور سيناء: أجمل حلوى في رمضان ولم نرفع الأسعار

زلابيانو طور سيناء
زلابيانو طور سيناء

تعتبر الزلابية والقطايف هي حلو رمضان الشعبي الذي يقبل علي شرائه الصائمين في طور سيناء وتشمل حلويات الزلابية القطايف و صوابع  زينب و البقلاوة وتباع باسعار تناسب المواطنين .
وقد رصد موقع " صدى البلد " الاخباري   عملية صنع الزلابية في رمضان  ملك الزلابية  الشيف صادق عباس  الملقب بزلابيانو .

وقال صادق عباس صانع الزلابيه  إن الزلابيه  الحلو الشعبي برمضان مشيرا إلى إن خلال شهر رمضان الإقبال أفضل  علي الزلابيه  مشيرا إلى أنه يبدا يومه من الصباح لإعداد الزلابيه ووضعها في العسل وأضاف زلابيانو  إنه رغم ارتفاع اسعار كل مكونات الزلابيه الا انه لم يرفع الاسعار خلال شهر رمضان .
واضاف الشيف رمضان فكري صانع زلابيه ان يبيع باي سعر ويبدا بخمسة جنيه ولا يرد اي مواطن مشيرا شهر رمضان شهر الخير والبركة والإقبال فيه افضل علي شراء الحلويات وخاصة الزلابيه والقطايف .

الزلابيه

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اخبار جنوب سيناء الزلابيه حلو الشعبي رمضان طور سيناء

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