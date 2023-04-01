مدينة رأس سدر تنعى الإمام المتوفى في الحرم| تفاصيل

خيم الحزن علي مدينة راس سدر بجنوب سيناء لوفاة الإمام والخطيب الشيخ محمد عيد دخيل الذي توفي في الحرم اثناء تأديته العمرة في ليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان .
ونعت مدينة رأس سدر الفقيد الشيخ محمد عيد دخيل الذي ينتمي لقبيلة الحيوطات بجنوب سيناء وعمل في مساجد راس سدر وكان امام وخطيب مسجد النور بالعباسية وعزف بالبلاغة و فصاحة اللغة في خطب الجمعة .
وقال أهالي رأس سدر عنه إنه كان يمتاز بالأخلاق والعلم وكان امام عابد لله وخطيب مفوه ويصلح بين الناس .
وقد توفي الشيخ محمد عيد دخيل بالحرم أثناء تأديته العمرة خلال شهر رمضان .
وصف الناس هذه الوفاة بحسن الخاتمة للشيخ محمد عيد دخيل والتي كان يتمناها .