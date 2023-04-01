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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدينة رأس سدر تنعى الإمام المتوفى في الحرم| تفاصيل

الشيخ محمد عيد دخيل
الشيخ محمد عيد دخيل

خيم الحزن علي مدينة راس سدر بجنوب سيناء  لوفاة الإمام والخطيب الشيخ محمد عيد دخيل  الذي توفي في الحرم اثناء تأديته العمرة في ليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان .

ونعت مدينة رأس سدر الفقيد الشيخ محمد عيد دخيل الذي ينتمي لقبيلة الحيوطات بجنوب سيناء وعمل في مساجد راس سدر وكان امام وخطيب مسجد النور بالعباسية وعزف بالبلاغة و فصاحة اللغة في  خطب الجمعة .


وقال أهالي رأس سدر عنه إنه كان يمتاز بالأخلاق والعلم وكان امام عابد  لله  وخطيب مفوه ويصلح بين الناس .


وقد توفي الشيخ محمد عيد دخيل  بالحرم أثناء تأديته  العمرة خلال شهر رمضان .


وصف الناس هذه الوفاة بحسن الخاتمة  للشيخ محمد عيد دخيل  والتي كان يتمناها .
 

الشيخ محمد عيد

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Screenshot_٢٠٢٣-٠٤-٠١-٠١-٤٧-١٣-٨٠٣_com.facebook.katana~2
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حسن الخاتمة الشيخ محمد عيد دخيل امام مسجد النور رأس سدر

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