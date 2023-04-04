عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اتخذ قرارا صارما بشأن الأحداث التي وقعت عقب مباراة الأهلي والهلال السوداني، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "سبورتاق" السودانية، أن تقرير مراقب الأهلي والهلال السوداني رصد الكثير من التجاوزات من ضمنها الاشتباكات التي وقعت بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي إلى غرف الملابس.

وأضافت الصحيفة، أن الكاف قرر تحويل تقرير مراقب المباراة إلى لجنة الانضباط لدراسته واتخاذ العقوبات المناسبة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن تشمل عقوبات الكاف كل من الأهلي والهلال، وليس طرفا واحدا.

وحجز الأهلي مقعده في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، غدا الأربعاء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة.