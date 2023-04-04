إطلاق شعلة النسخة الرابعة من «أولمبياد المحافظات الحدودية» بالغردقة

أطلق اللواء محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ اليوم، نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، شعلة النسخة الرابعة من « أولمبياد المحافظات الحدودية» بالغردقة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

وحضر إطلاق الشعلة كمال سليمان السكرتير العام المساعد و هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم وحسين مسعود مدير مديربة الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والأندية ومراكز الشباب والتربية والتعليم والأزهر الشريف، ومن المقرر أن تستمر الأولمبياد والمنافسات بمختلف الألعاب بدءًا من اليوم ولمدة شهر.

وأوضح سكرتير عام المحافظة ، أن انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية من مدينة الغردقة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسة بالاهتمام وتنمية المحافظات الحدودية، واستثمار طاقات شبابها، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وأشار إلي حرص المحافظة الدائم على المشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، وعلى تقديم البرامج والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري، وذلك بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أن الأولمبياد تأتي للمرحلة السنية من 15 سنه إلي 23 سنه من الاندية ومراكز الشباب ومدارس التربية والتعليم وطلاب جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر وطلاب الأزهر الشريف علي مستوي مدن المحافظة وسيتم تصعيد الفائزين من هذه المرحلة إلي المرحلة الختامية التي سيتم تنفيذها في محافظة مرسي مطروح خلال الفترة من 27/4/2023 وحتي 2/5/2023 بمشاركة المحافظات الحدودية الستة.