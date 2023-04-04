عالم أزهري: 3 أسباب لاستجابة الدعاء

قال الشيخ إبراهيم الصوفي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أهم أسباب استجابة الدعاء، يجب على الإنسان أن يتحرى الأماكن الفاضلة مثل المدنية المنورة ومكة المكرمة، وأيضاً الأوقات مثل قبل الإفطار في شهر رمضان الكريم، أو بعد صلاة العصر في يوم الجمعة.



وأضاف الصوفي، خلال لقائه في برنامج "ساعة مع نيبال" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن من أهم الأسباب المؤثرة في الدعاء هي طيب المأكل، وأن لا يكون يأكل من المال الحرام، مستشهداً بقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم، عندما قال "يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة".

وأشار إبراهيم الصوفي، إلي أن العلماء قالوا أنه إذا وفق الإنسان لوقت طاعة يسأل الله عز وجل في هذا الوقت أن يكون مستجاب الدعوة.