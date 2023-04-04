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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موانئ أبوظبي توقع اتفاقًا بنكيا للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار

صدى البلد

قالت مجموعة موانئ أبوظبي في إفصاح للبورصة الثلاثاء 4 أبريل إنها وقعت اتفاقًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار من ائتلاف مكون من 13 بنكًا.

وأضافت الشركة أن التسهيلات تشمل سلة من العملات مقسمة على ثلاث حصص تبلغ قيمتها 620 مليون دولار و600 مليون يورو (655.32 مليون دولار) و2.86 مليار درهم إماراتي (778.87 مليون دولار)، وتوازي إجمالاً ملياري دولار تقريبًا، وذلك عبر عقود آجلة لمدة عامين ونصف العام.

وقال محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي "نجاحنا في جمع تسهيلات بقيمة ملياري دولار هو انعكاس لربحية واستقرار أعمالنا، فضلاً عن أنه يمثل اعترافًا بالملاءة المالية القوية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي، والثقة التي يوليها القطاع المصرفي في رجاحة أدائنا المالي على المدى الطويل".

وبموجب الاتفاقية، يتولى كلا من بنك أبوظبي الأول وسيتي بنك دور المنسقين ومسؤولي الاكتتاب في حين أن بنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري هما مسؤولا اكتتاب إضافيان.

كما تم تفويض كلاً من سوسيتيه جنرال والإمارات دبي الوطني كابيتال لتولي مهام تنظيم التسهيلات.

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