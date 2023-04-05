وفد كنيسة نجع حمادي يحتفل مع الأطفال مرضي السرطان بشهر رمضان ويوزع الفوانيس

على أنغام أغنية " رمضان فى مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل"، استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر ، وفد من الكنيسة الأرثوذكسية، يرافقهم النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، للاحتفال بشهر رمضان المبارك مع الأطفال المرضي، وتوزيع الفوانيس، وسط أجواء من البهجة، والفرح والسعادة .



ضم الوفد عددا من الشباب والفتيات المتطوعين الذين تفقدوا اقسام المستشفي المختلفة، ومستشفى الاطفال للاورام، وأشادوا بالمستوي الطبي والانشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضي، وأشادوا بالمستوى الطبي والانشائي والخدمات المجانية التي تُقدم للمرضى.

وحرص الوفد على توزيع عشرات الهدايا والألعاب وفوانيس رمضان على الأطفال المرضى، والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط أجواء من البهجة والسعادة، ورسم البهجة والفرحة والسرور على وجوه الاطفال والمرافقين لهم .

وقالت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، انها حريصة كل فترة، برفقة الشباب والفتيات المتطوعين، على زيارة مستشفى شفاء الأورمان، لتقديم الدعم النفسي والمعنوى للاطفال المرضى، وتشجيعهم على تحمل العلاج، بجانب مشاركتهم فرحتهم بشهر رمضان المبارك وتوزيع الفوانيس والهدايا لرفع الروح المعنوية لدبهم.

وشددت على ضرورة قيام جميع الحهات من منظمات مجتمع مدنى ومؤسسات حكومية ودينية والجامعات بتكثيف الزيارات للمستشفى لمشاهدة صرح طبي يضاهى المستشفيات العالمية ومن ناحية اخرى دعم المرضي والتخفيف عنهم طوال رحلتهم العلاجية.

ومن جانبه وجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لوفد الكنسية بنجع حمادى، والاستاذة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، على مشاركتهم للاطفال والاحتفال بشهر رمضان المبارك ، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى داخل المستشفى، وعلى حالتهم الصحية والنفسية، مؤكدًا أن تكرار الزبارات لتقديم الدعم المعنوي للأطفال المرضى، ويزيد من عزيمتهم طوال رحلتهم العلاجية للوصول الى الهدف المنشود"صعيد بلا سرطان".

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