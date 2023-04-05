عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد كنيسة نجع حمادي يحتفل مع الأطفال مرضي السرطان بشهر رمضان ويوزع الفوانيس

وفد كنيسة نجع حمادي
وفد كنيسة نجع حمادي يحتفل مع الاطفال مرضي السرطان بشهر رمضان

 

على أنغام أغنية " رمضان فى مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل"، استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر ، وفد من الكنيسة الأرثوذكسية، يرافقهم النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا،   للاحتفال بشهر رمضان المبارك مع الأطفال المرضي، وتوزيع الفوانيس، وسط أجواء من البهجة، والفرح والسعادة .

 

مستقبل وطن الأقصر يدعم دار ايتام "الشابات المسلمات" ويقدم هدايا للفتيات

سكرتير عام الأقصر يعقد اليوم المفتوح مع المواطنين


ضم الوفد عددا من الشباب والفتيات المتطوعين الذين تفقدوا اقسام المستشفي المختلفة، ومستشفى الاطفال للاورام، وأشادوا بالمستوي الطبي والانشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضي، وأشادوا بالمستوى الطبي والانشائي والخدمات المجانية التي تُقدم للمرضى.

وحرص الوفد على توزيع عشرات الهدايا والألعاب وفوانيس رمضان على الأطفال المرضى، والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط أجواء من البهجة والسعادة، ورسم البهجة والفرحة والسرور على وجوه الاطفال والمرافقين لهم .

 

وقالت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، انها  حريصة كل فترة، برفقة الشباب والفتيات المتطوعين، على زيارة مستشفى شفاء الأورمان، لتقديم الدعم النفسي والمعنوى للاطفال المرضى، وتشجيعهم على تحمل العلاج، بجانب مشاركتهم فرحتهم بشهر رمضان المبارك وتوزيع الفوانيس والهدايا لرفع الروح المعنوية لدبهم.

وشددت على ضرورة قيام جميع الحهات من منظمات مجتمع مدنى ومؤسسات حكومية ودينية والجامعات بتكثيف الزيارات للمستشفى لمشاهدة صرح طبي يضاهى المستشفيات العالمية ومن ناحية اخرى دعم المرضي والتخفيف عنهم طوال رحلتهم العلاجية.  

ومن جانبه وجه  محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لوفد الكنسية بنجع حمادى، والاستاذة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، على مشاركتهم للاطفال والاحتفال بشهر رمضان المبارك ، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى داخل المستشفى، وعلى حالتهم الصحية والنفسية، مؤكدًا أن تكرار الزبارات  لتقديم الدعم المعنوي للأطفال المرضى، ويزيد من عزيمتهم  طوال رحلتهم العلاجية للوصول الى الهدف المنشود"صعيد بلا سرطان".

IMG-20230405-WA0015
IMG-20230405-WA0015
IMG-20230405-WA0017
IMG-20230405-WA0017
IMG-20230405-WA0011
IMG-20230405-WA0011
IMG-20230405-WA0016
IMG-20230405-WA0016
IMG-20230405-WA0013
IMG-20230405-WA0013
IMG-20230405-WA0014
IMG-20230405-WA0014
IMG-20230405-WA0012
IMG-20230405-WA0012
الأقصر مجلس النواب الكنيسة الأرثوذكسية السرطان مستشفى شفاء الاورمان مرضى السرطان منظمات مجتمع مدني فوانيس رمضان رفع الروح المعنوية تقديم الدعم النفسي التقاط الصور التذكارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

ذهبت للعمل على جنابة فهل صومي صحيح.. الإفتاء ترد

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

ترشيحاتنا

إشادة عمانية بدور الهيئة العربية للتصنيع في فتح مجالات الاستثمار مع شركاتها

حقق 10 مليون دولار حتى الأن| ترامب يستفيد من محاكمته بهذه الطريقة

مدرسة لغات تحذر أهالي الطلاب غير المسددين للمصروفات: هنحولهم لعربي

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

الذهب يقفز بقوة لأعلى مستوياته عالمياً | تفاصيل

بعد وصوله إلى بكين.. ماكرون: الصين بوابة السلام بين روسيا وأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول النساء لحبوب الحمل يزيد مخاطر إصابتهن بسرطان الثدي 25٪

ظنوا جثتها لحيوان.. تعذيب مراهقة بطريقة بشعة في نيوزيلندا| تفاصيل

أعراضه كالإنفلونزا.. حشرة القراد تسبب انتشار فيروس قاتل في بريطانيا

البرازيل.. رجلان يدفنان امرأة على قيد الحياة لهذا السبب

فيديو

«حاولت تمثل وفشلت فلجأت لاستعراض جسمها».. تفاصيل 180 دقيقة تحقيق مع سلمى الشيمي "فيديوجراف"

التحدث بالعربية والإنجليزية.. فنانة تقلب أحداث مسلسل "الهرشة السابعة"

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ