بالتعاون مع هيئة الفولبرايت.. ورشة عمل لذوى الهمم بجامعة عين شمس 12 أبريل

تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة الفولبرايت ورشة عمل لذوى الهمم من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة لتعريفهم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقديم لها ،بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل حول المهارات الحياتية والتقنيات المساعدة وكيفية أداء الحياة اليومية باستقلالية.

ويأتي ذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق ١٢ أبريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.

وتقام ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وإشراف الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويدير الورشة الدكتور إبراهيم عمارة مستشار الهيئة لشئون الدمج .

وكان أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين الدكتورة هبة أمين أحمد شاهين الأستاذ بكلية الإعلام بأعمال عميد الكلية اعتباراً من ٣ /٤/ ٢٠٢٣ ولحين تعيين عميد للكلية .

كما أصدر قراراً بقيام الدكتورة دينا فاروق محمد أبو زيد بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من ٣ / ٤/ ٢٠٢٣ ولمدة عام.

وقيام الدكتورة سلوى سليمان عبد الحميد محمد الجندى بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من ٣ / ٤/ ٢٠٢٣ ولمدة عام.

كذلك أصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة رشا عبد الحميد محمد على قمحاوى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بأعمال رئيس مجلس قسم الإنتاج الإعلامى اعتباراً من ٣ / ٤/ ٢٠٢٣ ولمدة عام.

وقيام الدكتورة شيرين محمد أحمد أحمد عمر هندى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بأعمال رئيس مجلس قسم الصحافة الإخبارية اعتباراً من ٣ / ٤/ ٢٠٢٣ ولمدة عام.