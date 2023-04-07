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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على التصعيدات الأخيرة في الأقصى.. الصين وتركيا وإيران تندد بالهجمات الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

علقت وزارة الخارجية الصينية ،اليوم الجمعة، عن التصعيدات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وغزة.

 

وقالت الوزارة في بيان الصادر اليوم، إن بكين ستواصل العمل من أجل تسوية سريعة ومناسبة للقضية الفلسطينية.

 

كما تندد إيران بالضربات الإسرائيلية للبنان وغزة وتدعو المنظمات الدولية لاتخاذ إجراء ضروري.

 

وناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التصعيدات الأخيرة في فلسطين خلال أتصال هاتفي.

 

ودعا أردوغان خلال الاتصال مع رئيسي إلى مواصلة الجهود للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

 

وأكد أردوغان  لنظيره الإيراني ضرورة توحد العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية في فلسطين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قواته في الضفة الغربية بثلاث كتائب، حيث كتب قائد الجيش الإسرائيلي تغريدة يستدعي فيها قوات الأحتياط للضفة الغربية.

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