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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 أبريل.. افتتاح المعرض الخيري للملابس لطلاب كلية الإعلام والدراسات العليا للتربية

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن افتتاح المعرض الخيري للملابس لطلاب كلية الاعلام والدراسات العليا للتربية .

وأوضحت الدكتورة حنان جنيد، أن افتتاح المعرض الخيري بجامعة القاهرة يوم ١٢ ابريل بمقر كلية الدراسات العليا للتربية .

وياتي تنظيم المعرض في إطار اهتمام الجامعة وكلياتها بتعزيز  نشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعى لدى شباب الجامعة ، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تتبناها  كلية الاعلام وكلية الدراسات العليا للتربية تجاه أبنائهم من الطلاب، حيث يقدم المعرض منتجات للطلاب بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وغيرها.

جامعة القاهرة 

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي من خلال تصميم وتنفيذ خطة أنشطة مشتركة تتضمن ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة.

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حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس للقومى لحقوق الإنسان، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، وممثلي اتحاد طلاب جامعة القاهرة وعلى رأسهم الطالب عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعدد من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمها توعية الشباب الجامعي بحقوق الانسان، وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء وتأهيل كوادر جديدة من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والعمل على تحقيقها، وإعداد متخصصين في هذا  المجال، وتبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بالجامعة لتنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الطرفين، وتبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الطرفين وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة.  

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ، والذي لم يعد يقتصر على الحق في حرية التعبير فقط، بل يتضمن أيضًا الحق في الرعاية الصحية، والحق في التعليم وحرية البحث العلمي، والحق في الحياة الكريمة، والرعاية الاجتماعية، والحق في السكن الكريم، والحق في الإبداع باعتباره جزءا من حقوق الإنسان.

الدكتورة حنان جنيد المعرض الخيري للملابس طلاب كلية الإعلام الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة

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